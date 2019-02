Le Palmashow dévoile les coulisses de sa nouvelle émission diffusée ce soir sur TF1

Après un an d’absence, le Palmashow fait son grand retour avec « Ce soir, c’est Palmashow », une émission diffusée en prime time sur TF1.

Grégoire Ludig et David Marsais, le duo d’humoriste français, débarque sur TF1 ce vendredi à 21h avec le programme « Ce soir, c’est Palmashow ». Une nouvelle émission pour laquelle les deux humoristes ont reçu carte blanche de la part de TF1. « La chaîne n’a rien lu ni vu avant le montage définitif, » assure le duo à 20 Minutes. Au programme: le retour de « la solitude » , des parodies de clips musicaux et plusieurs sketchs dont le duo a le secret.

Si de nombreux personnages du duo feront le retour, Gaspard et Balthazar, deux personnalités phares du Palmashow, ne seront pas présents. « En fait, on les adore vraiment ces personnages. Ils font partie de ces personnages fétiches qui ont fait l’histoire du Palmashow. Donc quand on les ressort, il faut vraiment qu’il y ait une idée (…). On ne va pas décevoir les gens en les ressortant pour les ressortir, » confient-ils à Pure Médias.

Durant l’émission, les téléspectateurs auront aussi l’occasion de découvrir de nombreux invités. Parmi ceux-ci: Florence Foresti, Benoît Poelvoorde ou encore Alain Chabat, mais personne de la chaîne française. Dans son écriture qui a duré un peu plus d’un an, le duo n’a tout simplement pas pensé à ajouter des personnes de la chaîne, préférant s’entourer de personnes qu’il connaissait.

Le résultat est à découvrir ce soir à 21h.