Thomas Pieters commence le World Super 6 en Australie à la 16e place

Thomas Pieters occupe la 16e position, grâce à un tour en deux sous le par, à l’issue de la première journée du World Super 6, un tournoi comptant pour le Tour européen et l’Australian Tour doté de 1,6 million de dollars Australie, jeudi, sur le parcours de Lake Karrinyup à Perth. L’Anversois, qui débutait par la deuxième moitié du parcours, a dû inscrire un bogey sur sa carte au 11e trou. Il a renversé la situation avec des birdies aux trous 15, 16 et 1. Il est parti à la faute aux trous 2 et 3, où il a concédé deux double bogeys. Mais grâce à quatre birdies lors des six derniers trous, Pieters a rallié le club-house en 70 coups, deux sous le par.

Au classement, Pieters, 79e joueur mondial, compte cinq coups de plus que le Philippin Miguel Tabuena et le Norvégien Kristoffer Reitan, qui se partagent la tête.

Nicolas Colsaerts a connu une moins bonne journée. Le Bruxellois, huitième du Vic Open la semaine dernière, a eu besoin de 74 coups après quatre birdies, quatre bogeys et un double bogey. Ce qui le place en 113e position.

Lors du World Super 6, le top-65 après le 2e tour avance au 3e, tandis que le top-24 après 3 tours disputera le tour final, joué en match play sur six trous.

Source: Belga