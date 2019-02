Theresa May perd un vote au Parlement sur sa stratégie de négociation du Brexit

La Première ministre britannique Theresa May a perdu jeudi soir un vote à la Chambre des communes sur sa stratégie de négociation du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Un amendement non contraignant par lequel le gouvernement conservateur cherchait le soutien des parlementaires quant à la manière dont il mène les négociations avec les Européens a été rejeté par 303 voix contre 258. Plus précisément, Mme May demandait un soutien à ses efforts pour modifier la disposition la plus contestée de l’accord de retrait, portant sur la frontière irlandaise. Ce vote fragilise une nouvelle fois la cheffe du gouvernement britannique.

Les discussions entre Theresa May et les dirigeants européens butent jusqu’ici sur la question du filet de sécurité (« backstop » en anglais), prévu pour éviter le retour d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord britannique et la République d’Irlande. Ce dispositif prévoit, en dernier recours, de maintenir le Royaume-Uni dans une union douanière avec l’UE, ainsi qu’un alignement règlementaire sur l’UE plus poussé pour l’Irlande du Nord.

Il est rejeté par les Brexiters, aux yeux desquels il empêcherait le pays de rompre les liens avec l’UE, mais les dirigeants européens ont jusqu’ici refusé d’envisager de le modifier.

