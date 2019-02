Reprise à Pékin des négociations commerciales Chine-USA

Les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ont repris jeudi à Pékin au niveau des chefs de la négociation, à presque deux semaines de l’échéance fixée par Donald Trump avant d’augmenter à nouveau les droits de douane sur les produits chinois. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le représentant pour le Commerce, Robert Lighthizer, ont serré la main du vice-Premier ministre chinois Liu He devant les photographes, avant d’entamer des entretiens à la résidence diplomatique de Diaoyutai, un parc arboré de l’ouest de la capitale chinoise.

Les journalistes ont dû quitter la pièce avant que les protagonistes engagent la discussion.

Juste avant de quitter son hôtel, M. Mnuchin s’était dit « impatient » de tenir ces entretiens avec ses interlocuteurs chinois.

Les Etats-Unis ont donné jusqu’au 1er mars à la Chine pour trouver un terrain d’entente sur les différends commerciaux entre les deux pays, avant de faire passer de 10 à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine chaque année.

Le président américain a cependant affirmé mardi qu’il pourrait accorder à la Chine un délai supplémentaire « si nous sommes proches d’un accord, un vrai accord ».

