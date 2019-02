Poèmes, roses et chocolats s’échangeront sous un soleil flamboyant pour la Saint-Valentin

Un grand soleil est attendu jeudi après-midi, avec tout au plus quelques voiles d’altitude inoffensifs, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). La journée aura un doux goût de printemps, avec des températures atteignant les 13°C dans le centre du pays. Le ciel sera étoilé pour clôturer la Saint-Valentin mais les températures seront fraîches, ce qui devrait réfréner l’enthousiasme des amoureux désireux d’une soirée à la belle étoile. Les minima seront compris entre -1°C en Flandre et 4°C sur les crêtes ardennaises.

Pas l’ombre d’un nuage n’est attendue vendredi. Il fera même encore plus chaud, avec un mercure oscillant entre 12 et 15°C. Les conditions évolueront peu dans la nuit de vendredi à samedi, avec un ciel serein.

Le week-end s’annonce particulièrement beau avec du soleil et des températures douces à l’instar de jeudi et vendredi. Les nuages ne devraient pas gâcher la fête avant le milieu de semaine prochaine. Et encore, le temps devrait rester sec.

