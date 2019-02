Plainte d’une des figures des gilets jaunes en France pour menaces et entrave à la liberté de manifester

L’une des figures des « gilets jaunes », Maxime Nicolle, dit « Fly Rider », a déposé plainte pour « menaces » et « entrave à la liberté de manifester » à la suite d’événements intervenus lors d’une manifestation à Toulouse en janvier, a-t-on appris jeudi auprès de son avocat et du parquet. La plainte a été déposée mercredi auprès de la compagnie de gendarmerie de Dinan (Côtes d’Armor, Bretagne), ville à où il est domicilié, selon un procès-verbal d’audition diffusé sur Twitter par Juan Branco, avocat de Maxime Nicolle.

Dans sa plainte, Maxime Nicolle parle d’un policier de la brigade anticriminalité (BAC) de Toulouse, vêtu d’un brassard orange et d’un casque de moto et muni d’un LBD40 (lanceur de balles de défense), qui aurait pointé un doigt vers lui en disant « soit tu rentres chez toi, soit il risque de t’arriver quelque chose » et « la nuit tous les chats sont gris et il serait dommage qu’il t’arrive quelque chose ».

Les faits se seraient produits le samedi 19 janvier vers 20H, lors d’une manifestation de « gilets jaunes » à Toulouse.

« Je précise que cela a été fait de manière concertée, il y avait une vingtaine de policiers autour. Ils étaient en civil et en tenue de police », a ajouté M. Nicolle, dans le PV d’audition.

« Fly Rider » porte également plainte pour violation à la liberté de circulation entre la France et l’Italie, à la suite d’une manifestation le 9 février à Menton (Alpes Maritimes). Il affirme aussi être « suivi » et qu’il sera « peut-être obligé de déménager » si « ça continue ».

