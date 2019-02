Le rameur Louis Toussaint reçoit le prix du jeune talent paralympique de l’année

Louis Toussaint (aviron), 23 ans, a été récompensé du prix du jeune talent paralympique de l’année lors de la traditionnelle cérémonie annuelle des Paralympic Sports Awards jeudi à Bruxelles. Jeune rameur paraplégique, Louis Toussaint, ancien cycliste talentueux, « a vu sa vie basculer en 2012 lors d’un accident durant un entrainement à vélo. Reconverti dans l’aviron paralympique depuis plusieurs années, Louis Toussaint n’a cessé de progresser depuis. Il a terminé 11e des Championnats du monde 2018, et a ramené le bronze en Coupe du monde. Agé de 23 ans, Louis Toussaint est originaire d’Yvoir (Province de Namur) et est soutenu par la Ligue Handisport Francophone », détaille le comité paralympique belge.

La skieuse malvoyante Eléonor Sana a également été mise à l’honneur pour sa médaille historique aux Jeux Paralympiques d’hiver à Pyeongchang en février 2018, première médaille féminine pour la Belgique aux Jeux d’hiver.

La soirée fut l’occasion de revenir sur les performances des athlètes paralympiques belges en 2018. Le Paralympic Team Belgium a clôturé l’année 2018 avec 20 médailles en championnats d’Europe et du monde, dans des sports au programme des Jeux Paralympiques.

Source: Belga