Le calendrier des Belgian Cats fixé pour le championnat d’Europe

Les Belgian Cats sont définitivement fixés sur le calendrier qui les attend au championnat d’Europe de basket féminin du 27 juin au 7 juillet, a communiqué la FIBA Europe jeudi. La Belgique a été versée dans le groupe D avec la Serbie, la Russie et la Biélorussie. Les filles de Philippe Mestdagh, 3es de l’Euro 2017 à Prague et 4es de la Coupe du monde à Tenerife, débuteront leur Euro en Serbie, à Zrenjanin, face à la Russie le 27 juin (17h45). Le lendemain (à 17h45), les Bélarusses seront au programme des Belgian Cats alors que la Serbie sera au menu le 30 juin (20h30).

Le premier de chacun des quatre groupes se qualifie directement pour les quarts de finale. Le 2e et 3e s’affrontent en barrage croisé avec un autre groupe pour rejoindre le top 8. Le groupe de la Belgique croise avec le groupe C composé de la Hongrie, la Turquie, l’Italie et la Slovénie.

L’Euro est organisé en Lettonie (à Riga) et en Serbie (à Nis et Zrenjanin). Les barrages seront joués à Riga et à Belgrade, la phase finale, à partir des quarts de finale, à Belgrade.

Les six premiers du championnat d’Europe pourront disputer un tournoi de qualification olympique en vue des JO de 2020 à Tokyo.

