La CEDH demande à la Hongrie d’améliorer les conditions de vie dans un camp de transit

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a demandé mercredi à Budapest d’améliorer les conditions de vie d’une famille de migrants dans le camp de transit de Tompa (sud), a-t-on appris jeudi auprès de la Cour. La CEDH, saisie par une famille irakienne dont la demande d’asile a été rejetée, a décidé d' »appliquer l’article 39″ de son règlement, prévoyant la possibilité de prendre des mesures d’urgence lorsque l’intégrité physique des requérants est menacée, a indiqué un porte-parole à l’AFP.

Ceux-ci, un couple et leurs trois enfants mineurs, qui attendent leur retour vers l’Irak, affirment « ne pas recevoir suffisament de nourriture » et dénoncent les conditions de vie au sein du camp.

La Cour de Strasbourg a enjoint Budapest à « fournir aux requérants de la nourriture (…) et à prendre les mesures nécessaires, aussi vite que possible, pour s’assurer que l’environnement dans laquelle la famille se trouve répond au conditions établies par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme », a précisé son porte-parole. Cet article porte sur l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.

La Cour précise qu’elle a reçu « plusieurs demandes similaires » concernant les camps de transit en Hongrie, sans en préciser le nombre.

La CEDH a exhorté le gouvernement hongrois à « tenir compte » de « la présence de mineurs dans la famille des requérants » et de « l’informer des développements de la situation ».

La Hongrie, où le Premier ministre national-conservateur Viktor Orban a été réélu pour un troisième mandat d’affilée en 2018, s’est illustrée par son discours intolérant contre l’accueil de migrants extra-européens et une série de mesures durcissant la politique migratoire du pays.

Le pays a reçu en 2017 3.397 demandes d’asile et accordé le statut de protection subsidiaire, ou celui de réfugié, à 1.216 personnes.

