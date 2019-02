La Belgique bien servie avec l’Australie et la Colombie en phase finale de la Coupe Davis à Madrid

La Belgique (ITF 4) figure dans le groupe D de la phase finale de la Coupe Davis de tennis du 18 au 24 novembre à Madrid avec l’Australie (ITF 9) et la Colombie (ITF 18). Pour la première fois de son histoire, la compétition, dont la première édition remonte à 1900, se disputera sous la forme d’une phase finale réunissant 18 pays en un seul lieu, à Madrid du 18 au 24 novembre. Les pays s’affronteront en trois matches (deux simples et un double) et non plus cinq comme avant.

Les dix-huit qualifiés sont répartis en six groupes de trois. Le premier de chacun des six groupes ainsi que les deux meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les quarts de finale.

A trois reprises finaliste de l’épreuve dans son historique formule (en 1094, 2015 et 2017), la Belgique s’était qualifiée pour cette phase finale grâce à une victoire conquise en qualification au Brésil (sans Goffin, ni Darcis, ni Bemelmans) il y a dix jours. Si les Belges devaient gagner leur poule, ils retrouveraient en quarts de finale le vainqueur du groupe F (Etats-Unis/ITF 6, Italie/ITF 10 ou Canada/ITF 14).

. Le tirage au sort

Groupe A: France, Serbie, Japan

Groupe B: Croatie, Espagne, Russie

Groupe C: Argentine, Allemagne, Chili

Groupe D: BELGIQUE, Australie, Colombie

Groupe E: Grande-Bretagne, Kazakhstan, Pays-Bas

Groupe F: Etats-Unis, Italie, Canada

Source: Belga