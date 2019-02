La Belgique accuillera le trophée de la Coupe du Monde de cricket vendredi, une première

La fédération belge de cricket (BCF) a annoncé jeudi qu’elle allait accueillir pour la première fois de son histoire le trophée de la Coupe du Monde vendredi. Dans le cadre de la promotion de la prochaine édition de la Coupe du monde du 30 mai au 14 juillet, la fédération internationale (ICC) a désigné la Belgique, parmi les 104 nations membres, comme premier hôte du trophée pour un jour. Ed Shuttleworth, directeur du développement du sport à l’ICC, était heureux d’apporter le trophée en Belgique. « L’ICC reconnaît et salue la croissance de notre sport en Belgique. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi contribuer aux ambitions du BCF. »

Le trophée fera le tour de Bruxelles dans l’après-midi. Après une visite à l’Atomium, suivront des visites aux cabinets de Sven Gatz, vice-ministre-président du gouvernement flamand et ministre flamand de la Culture et Philippe Muyters, ministre flamand des sports. Le trophée sera ensuite exposé à l’hôtel de Ville de Bruxelles. Le dernier arrêt est le gala des BCF Awards en soirée à l’hôtel Le Plaza. Le trophée convoité visitera au total 60 villes dans 21 pays répartis sur les cinq continents.

Le cricket est le deuxième plus grand sport au monde après le football. Avec ses deux fédérations régionales, Cricket Vlaanderen (CV) et Cricket Wallonie-Bruxelles (CWB), la Fédération Belge de Cricket (BCF) encourage et développe le cricket en Belgique. Au total, le BCF compte un peu plus de 2.000 membres.

Source: Belga