Europa League – Genk, avec Pozuelo à partir de la 57e, partage 0-0 au Slavia Prague en 16e de finale aller

En match aller des 16es de finale de l’Europa League de football, Genk a fait match nul au Slavia Prague jeudi (0-0). Les Genkois ont débuté sans Alejandro pozuelo cette rencontre face à des Tchèques, qui ont aligné un treizième match sans défaite toutes compétitions confondues. Le match retour est prévu le 21 février à 21 heures en terre limbourgeoise. C’est sans Pozuelo relégué sur le banc que Philippe Clement a tenté d’infliger au Slavia Prague une première défaite à domicile en Europa League. D’emblée, les Tchèques ont laissé entendre qu’ils laisseraient la possession de ballon aux Genkois tout en coupant aux maximum les angles. Les Praguois ont tenu leur pari en début de rencontre notamment grâce à Miroslav Stoch, qui a cadré le premier envoi (5e). Mais la surprise est venue des tribunes où les supporters tchèques ont lancé un impressionnant tifo alors que les Racingmen héritaient de leur premier coup de coin (13e).

Soutenus par leur public, les visités ont continué à avancer méthodiquement jusqu’à ce qu’un tir à l’aveugle de leur capitaine, Milan Skoda, heurte le poteau (19e). Genk avait du mal et Bryan Heynen a pris une carte jaune pour une faute sur Stock (26e). Toutefois, sous l’impulsion de Leandro Trossard, les Limbourgeois sont sortis de leur camp et un tir croisé du capitaine genkois d’un soir a également été renvoyé par le poteau (32e). Genk était lancé et sur un mouvement Dieumerci Ndongala-Casper Denorre, Ivan Fiolic a placé le ballon à côté du but (35e).

A la reprise, malgré la fumée déclenchée par des fumigènes, Genk a dessiné plusieurs belles combinaisons dont la finition était approximative. Sans doute pour y remédier, Clement a lancé Pozuelo dans la bagarre (57e). Mais c’est Skoda qui a donné chaud à Danny Vukovic d’abord via une reprise de la tête (57e), puis sur un tir (64e).

La montée au jeu de Pozuelo a quand même servi à quelque chose: l’Espagnol a distillé deux ballons que De Norre (43e) et Aly Samatta (74e) ont oublié de pousser au fond. Heureusement pour Genk, les réservistes adverses Mick van Buren, qui avait remplacé Skoda (76e), et Peter Olayinka (60e) n’étaient pas plus précis. Bien placé face au but, le Néerlandais a expédié le ballon à côté (81e) et le Nigérian(ex-Zulte Waregem) a propulsé le ballon au-dessus (87e).

Source: Belga