Europa League – 16es de finale aller: Arsenal tombe à Borisov, le Séville FC s’offre la Lazio

Mauvaise soirée pour les Gunners, défaits 1-0 jeudi chez le Bate Borisov, principale surprise des matchs aller des 16e de finale de Ligue Europa, qui ont vu le Séville FC s’imposer chez la Lazio et Valence au Celtic. Arsenal devra attendre le match retour, le 21 février, à l’Emirates Stadium pour espérer inverser la tendance après cette défaite concédée sur un but sur coup de pied arrêté (45e). Si le club anglais reste favori pour la qualification, il devra composer sans son attaquant français Alexandre Lacazette, expulsé à la suite d’un coup de coude (85e).

Dans un des chocs de la soirée, Wissam Ben Yedder, auteur du seul but de la rencontre, a donné la victoire au Séville FC sur le terrain de la Lazio Rome. Olivier Giroud a lui inscrit le deuxième but du succès 2-1 de Chelsea à Malmö.

Les autres Sévillans, ceux du Betis, ont également réalisé une bonne affaire à l’extérieur en allant arracher le 3-3 à Rennes. Un match nul spectaculaire au goût de défaite pour le Stade rennais, qui a mené 2-0 puis 3-1 avant de se faire rejoindre à la 90e minute.

Au Celtic Park, Valence a surpris par deux fois la défense écossaise avant et après la mi-temps (42e, 49e). Le Celtic devra aller chercher l’exploit au Mestalla s’il veut se qualifier en huitièmes.

Autre victoire nette de la soirée: le succès 3-1 de Naples à Zurich. Les hommes de Carlo Ancelotti, sortis du « groupe de la mort » de la Ligue des champions par le PSG et Liverpool, imposent leur statut naturel de favoris.

Sans son buteur vedette Mauro Icardi, écarté du groupe, l’Inter Milan a fait le minimum en allant s’imposer 1-0 en Autriche contre le Rapid Vienne.

D’autres éliminés de la Ligue des Champions ont connu des fortunes diverses. Réduit à dix dès la 11e minute, le Shakhtar Donetsk a concédé le match nul 2-2 face à l’une des meilleures équipes de la phase de groupe d’Europa League, l’Eintracht Francfort (6 victoires en 6 matches).

En Turquie, le Benfica Lisbonne a battu Galatasaray 2 à 1 dans ce duel entre deux reversés issus de la Ligue des champions. Enfin, le Club de Bruges a battu 2-1 le RB Salzbourg, qui était invaincu cette saison en championnat et en Europa League.

Source: Belga