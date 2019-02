Défaites pour Golden State et Houston, Harden égale Jordan et Chamberlain

Houston s’est incliné 121-111 à Minnesota, mercredi, dans le championnat nord-américain de basket. Le match a toutefois permis à la star des Rockets James Harden de rejoindre deux légendes de la NBA. Avec ses 42 points, « The Beard » a en effet enchaîné un 31e match de suite à 30 points ou plus, comme Wilt Chamberlain en 1962, ce qui représente la deuxième plus longue série de l’Histoire, et un 22e match cette saison à 40 points ou plus, comme Michael Jordan en 1989-90, soit la troisième meilleure performance de tous les temps. Néanmoins, Houston s’est incliné face à la force collective des Wolves, où sept joueurs ont inscrit au moins 10 points, à commencer par Jeff Teague (27).

Golden State a été battu 129-107 par Portland à l’issue d’un dernier quart-temps explosif. Les double champions NBA en titre, qui restaient sur cinq victoires, menaient d’un point (94-95) en débutant le 4e quart-temps, mais ils n’en n’ont marqué que douze dans une 4e période catastrophique où ils ont perdu complétement pied.

Stephen Curry et Kevin Durant ont inscrit chacun 32 points, mais aucun en dernière période. Leur entraîneur Steve Kerr est sorti de ses gonds après une énième décision arbitrale controversée dans un match houleux et a été exclu pour la deuxième fois de sa carrière d’entraîneur.

Denver est venu à bout de Sacramento 120-118. Isaiah Thomas a participé à son premier match sous le maillot des Nuggets, onze mois après sa dernière apparition sur les parquets du Championnat NBA.

Le meneur, 30 ans, a contribué à la victoire (120-118) des Nuggets avec huit points et deux passes décisives en 13 minutes de jeu. Il n’était plus apparu en NBA depuis le 22 mars 2018 alors qu’il portait le maillot des Los Angeles Lakers. Il a été opéré fin mars de la hanche droite pour la deuxième fois en moins de deux ans.

Golden State reste en tête de la conférence Ouest (41 victoires, 16 défaites). Denver (39 victoires, 18 défaites) est deuxième. Portland (34 victoires, 23 défaites) prend seul la quatrième place devant Houston (33 victoires, 24 défaites). Sacramento (30 victoires, 27 défaites) pointe en neuvième position. Minnesota (27 victoires, 30 défaites) est onzième.

A l’Est, Milwaukee s’est imposé 97-106 sur le parquet d’Indiana. Giannis Antetokounmpo a fini la rencontre avec 33 points, 19 rebonds et 11 passes décisives, soit son cinquième « triple double » de la saison. Les Bucks affiche le meilleur bilan de la NBA, 43 victoires pour 14 défaites, alors que la NBA aborde la traditionnelle pause en vue du All Star Game. Indiana (38 victoires, 20 défaites) occupe la troisième position.

A l’inverse, New York, battu 111-126 par Philadelphie, a concédé une 18e défaite consécutive, du jamais-vu dans son histoire. Les Knicks présentent le plus mauvais bilan de la NBA, 10 victoires pour 47 défaites. Philadelphie (37 victoires, 21 défaites) est cinquième.

Source: Belga