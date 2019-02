VIDEO. Gad Elmaleh répond avec humour aux accusations de plagiat

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Gad Elmaleh répond aux accusations de plagiat par le biais de son personnage fétiche, « Chouchou ».

Plusieurs fois accusé de plagiat, l’acteur et humoriste a contre-attaqué avec humour -et férocité- ce jeudi sur Twitter. Dans une vidéo, il s’est à nouveau glissé dans la peau de « Chouchou » pour dénoncer les «haineux» qui le critiquent sur les réseaux sociaux.

« Coucou mes amours, coucou mes emmerdes ! », commence-t-il dans la vidéo. « Écoutez, je sors de ma tanière là aujourd’hui, je m’extirpe un peu du bois, j’attrape la lucarne, parce que j’entends des ouï-dire qui me ouï-dissent rien qui vaille. On va aller cash sur table. Le plagiat, alors… S’il y a une personne au monde qui doit s’insurger, se réclamer qu’on la plagie, c’est Chouchou ! Il a pris ma manière de parler, ma manière de bouger, de réfléchir, de m’exercer, de me mouvoir… Alors j’entends bien sûr : ‘oui, mais il a pris un mot par ci, un mot par là, c’est quoi cette phrase ?’», continue l’humoriste.

« Les réseaux sociaux, c’est pas la vie »

« Alors moi j’ai un message », ajoute Chouchou. « Où tu que tu sois, et qui que tu sois, dans ton village, ta ville, ton école, si un jour avec les réseaux sociaux ton cœur il a saigné ou pleuré, sois fort. Parce que les réseaux sociaux c’est pas la vie. Et la vie c’est pas les réseaux sociaux. Et les haineux, quelque part, eux aussi leur cœur il saigne. Alors ce soir, on va leur dire : qu’ils aillent tous se faire… bien… cajoler. Je vous aime», conclut Gad Elmaleh.