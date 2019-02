Une nouvelle espèce de tortue à carapace molle a été découverte

À peine découverte et déjà menacée d’extinction. Des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de tortue vivant dans le nord du Vietnam et en Chine mais ses jours sont déjà comptés.

Une espèce jusqu’alors inconnue

Une équipe de chercheurs hongrois, vietnamiens et allemands ont découvert une nouvelle espèce de tortue. La découverte a fait l’objet d’une publication scientifique dans la revue ZooKeys ce 13 février. Baptisé Pelodiscus variegatus, ce reptile fait partie de la famille des tortues à carapace molle. Ce nouveau spécimen se distingue des autres par des tâches foncées sur la face intérieure de la coquille.

« Cette caractéristique morphologique, entre autres, a permis de découvrir que ces animaux appartenaient à une espèce jusqu’alors inconnue « , explique le professeur Uwe Fritz du musée d’histoire naturelle Senckenberg à Dresde.

En danger critique d’extinction

Malheureusement, à peine découverte, cette nouvelle espèce de tortue est déjà en danger critique d’extinction, selon les critères de la Liste rouge de l’UICN. Elle a beaucoup souffert de ne pas avoir été identifiée plus tôt comme une espèce à part entière.

En effet, elle était jusqu’à présent considérée comme une tortue à carapace molle de Chine, une espèce qui était autrefois répandue, non menacée et non protégée. Si bien qu’aujourd’hui, les chercheurs estiment que la tortue Pelodiscus variegatus qui se distingue par des tâches sous sa carapace est au bord de l’extinction.