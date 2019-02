Un pêcheur dévoré par un crocodile sous les yeux de son neveu

Un Indonésien a été mordu à mort par un crocodile en Malaisie sous les yeux de son neveu horrifié qui a vu son oncle disparaître dans une rivière de Bornéo, a déclaré la police jeudi.

Muh Tahir Majid Syam, 40 ans, a disparu alors qu’il pêchait le crabe avec son neveu mardi près d’une rivière de l’Etat du Sarawak sur l’île de Bornéo, dans la jungle.

Alors qu’il le cherchait, le jeune homme a soudain vu la tête de son oncle émerger à la surface de l’eau avant de disparaitre à nouveau, a déclaré le chef adjoint de la police locale Mohamad Sabri Zainol.

Le corps de Muh Tahir a été retrouvé mercredi couvert de morsures. La police en a conclu qu’il avait probablement été tué par un crocodile d’eau salée.

Selon l’agence de presse officielle Bernama, la victime était un migrant travaillant dans une plantation de palmiers à huile. De nombreux Indonésiens travaillent dans le secteur agricole en Malaisie, un pays relativement riche.

Une série d’attaques

Les crocodiles d’eau salée sont souvent observés le long des rivières et des plages dans les deux Etats de la partie malaisienne de Bornéo, les Sabah et Sarawak. L’île de Bornéo est partagée entre la Malaisie, l’Indonésie et Brunei.

Les reptiles, qui peuvent mesurer jusqu’à sept mètres de long, ont été accusés d’une série d’attaques ces dernières années dans la région.

Les autorités du Sarawak ont commencé à accorder des permis de chasse en 2017 dans le but de réduire le nombre d’attaques des reptiles, selon les médias locaux.