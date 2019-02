Les dessins glaçants d’un serial killer

Le FBI a publié les dessins de Samuel Little, l’un des pires tueurs en série de l’histoire, dans l’espoir d’identifier une douzaine de ses victimes. L’an passé, cet Américain avait confessé avoir tué 90 personnes entre 1970 et 2005.

En novembre dernier, l’Amérique découvrait le visage de Samuel Little, l’un des pires tueurs en série de l’histoire. L’homme de 78 ans a avoué avoir tué 90 personnes entre 1970 et 2005. La plupart de ces meurtres n’avaient pas été résolus par les autorités car l’homme tuait ses victimes à mains nues et s’attaquait surtout à des femmes marginales, des droguées ou des prostituées.

90 victimes, 40 meurtres résolus

Confondu par son ADN, il a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité en 2014 pour le meurtre de trois femmes mais il continuait de nier les faits et de clamer son innocence. Ce n’est que quatre ans plus tard qu’il a enfin accepté de coopérer avec le FBI et de retracer son itinéraire de pire serial killer de l’histoire des Etats-Unis. Depuis les aveux de Samuel Little, les enquêteurs du FBI ont ainsi pu confirmer sa responsabilité dans la mort de 40 personnes.

L’homme se souvient de tout

Le FBI doit encore résoudre 50 de ses meurtres commis depuis 1970 dans plus de 15 États. Pour cela, les enquêteurs peuvent compter sur les confessions et les souvenirs de Samuel Little. Près de 50 ans plus tard, l’homme de 78 ans se souvient de tous les détails sur ses victimes. Il peut donner leur nom, leur âge ainsi que le lieu et les circonstances du crime.

Les enquêteurs lui ont également demandé de dessiner les portraits de ses victimes. Ce 13 février, le FBI a dévoilé une dizaine de dessins réalisés par Samuel Little. Les enquêteurs espèrent que ces portraits de femmes permettront d’identifier les dernières victimes de ce tueur en série.

Chaque portrait est accompagné des souvenirs du tueur.