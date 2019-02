Le prix du départ de Mourinho? 22,2 millions €!

José Mourinho, 56 ans, ex-entraîneur de Manchester United, licencié le 18 décembre après une défaite à Liverpool (3-1), a été indemnisé à hauteur de 15 millions £ (environ 17 millions €) pour cette rupture de contrat.

Au total son renvoi et celui de son staff de cinq personnes (Silvino Louro, Carlos Lalin, Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho et Gioavanni Cerra) a coûté 19,6 millions £ (environ 22,2 millions €). Ces dépenses sont mentionnées parmi les « éléments exceptionnels » dans le rapport des comptes pour le dernier trimestre 2018 publié jeudi.

Les éléments exceptionnels, est-il précisé, « sont liés à la rémunération de l’ancien entraîneur et de certains membres de son staff, pour qu’ils quittent leur fonction ». Cette coûteuse opération n’est aucunement déplorée, bien au contraire.

« La nomination d’Ole Gunnar (Solskjaer) et de Mike (Phelan) comme manager et assistant, en collaboration avec Kieran (McKenna), Michael (Carrick) et Emilio (Alvarez) a eu un impact positif sur l’ensemble du club« , a en effet écrit le vice-président Ed Woodward dans ce rapport.

« Nous sommes ravis de l’amélioration des performances de l’équipe depuis décembre, et on s’attend à terminer fort la saison ».

Arrivé en principe comme entraîneur intérimaire, Solskjaer a amené l’équipe de ManU dans le top 4 de la Premier League, alors qu’il pointait à 11 longueurs des places pour la Ligue des champions au départ du Portugais. L’ex-attaquant a gagné dix matches sur onze.

Mais il a aussi pris une grosse claque en Ligue des champions, 0-2 contre le Paris Saint-Germain, mardi en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, alors que Mourinho avait – un peu chanceusement – gagné 1-2 à la Juventus en phase de poules.

Mourinho, dont le salaire s’élevait aux alentours de 12 millions annuels, avait prolongé son contrat en janvier 2018 jusqu’en juin 2020, avec une option d’un an supplémentaire.

Son départ à prix d’or n’a pas empêché Manchester United d’enregistrer des recettes totales de 208,6 millions £ (235,5 millions €).