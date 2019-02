Tudder, le Tinder pour les… vaches

Pour trouver un partenaire de reproduction à leur bovin, une application de rencontre pour vache a été inventée.

Après Tinder pour les orangs-outans, pour les chats, c’est au tour des vaches d’avoir leur propre application de rencontre. Tudder, de son nom, a été popularisé outre-Manche, dans une optique bien particulière.

Fonctionnant sur le même principe que la célèbre application de rencontre, Tudder a été inventée par une entreprise agricole britannique du nom d’Hectare. L’objectif est simple: trouver l’âme soeur des animaux de la ferme afin de faciliter la reproduction bovine des exploitants agricoles.

Et pour trouver l’élu de leur coeur, chaque bovin possède son profil personnel avec une photo et une description comprenant leur âge, l’endroit où il se situe ainsi que le nom de leur propriétaire. Tout comme sur Tinder, il est alors possible de signifier si le bovin nous plaît en « swipant » à gauche ou à droite, entraînant un « meuh » et ensuite un ‘match’. Une fois l’animal idéal sélectionné, une description plus détaillée de celui-ci apparaît. Il est alors possible de faire une offre pour l’acheter ou de contacter le propriétaire de l’animal.

Traditionnellement, trouver un bon partenaire pour son bovin est une véritable mission comme l’explique Jamie McInnes, le co-fondateur de l’application. Il faut « visiter chaque troupeau de vaches dans différentes fermes ou dans des enchères, tout en prenant le risque que la meilleure vache sur le marché vous échappe », explique ce dernier.« Même si c’est amusant le jour de la Saint-Valentin, cela montre à quel point l’appariement en ligne est pertinent pour les agriculteurs à la recherche de nétail de reproduction ».