Pour jouer une stripteaseuse, J-Lo a suivi un régime éprouvant

Pour préparer son prochain rôle, Jennifer Lopez s’est beaucoup entraînée. En plus du sport, elle a suivi un régime de dix jours sans sucre ni féculent !

Invitée sur le plateau d’Ellen DeGeneres, l’actrice et chanteuse a dévoilé le strict régime qu’elle a observé lors du mois de janvier. Pendant dix jours, la star s’est privée de sucre et de féculent.

« Je fais déjà beaucoup de sport, mais dans mon prochain film, je vais incarner une stripteaseuse, alors je veux être prête », a confié J-Lo lors de l’émission. A 49 ans, Jennifer Lopez affiche toujours une plastique de rêve.

« On est dans un autre univers »

C’est son coach sportif qui lui a suggéré l’idée de ce régime particulier. « C’était vraiment difficile », a encore confié la star. « Quand on arrête le sucre, on a non seulement des migraines mais on a aussi l’impression d’être dans une autre réalité, un autre univers. On ne se sent plus soi-même, parce qu’en fait, on est accro au sucre. Et j’y pensais tout le temps: à ce que j’allais enfin pouvoir manger quand ce serait fini. »

Ellen DeGeneres a quant à elle expliqué avoir tenté l’expérience pendant une journée, « la journée la plus longue de ma vie », a-t-elle avoué.