Les antibiotiques sont à prendre uniquement quand il le faut rappelle Maggie De Block

« Les antibiotiques sont aujourd’hui encore souvent mal utilisés: les médecins les prescrivent trop régulièrement alors qu’ils ne sont pas utiles et le traitement n’est pas toujours pris comme il devrait l’être », rappelle jeudi Maggie De Block, ministre de la Santé publique, qui relance la campagne d’information « Les antibiotiques: prenez-les comme il faut et uniquement quand il le faut ».

« Si nous ne changeons rien, des infections qui peuvent parfaitement être soignées menacent de devenir intraitables. Cette campagne vise les prestataires de soins et les patients: les antibiotiques ne sont pas des bonbons ! », ajoute la ministre. Dès ce vendredi 15 février, des spots radios diffuseront ce message pendant une semaine. Des annonces paraîtront dans le journal Metro ainsi que sur des sites internet dédiés à la santé.

L’une des plus grandes menaces

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la résistance bactérienne aux antibiotiques constitue l’une des plus grandes menaces pour la santé. En Europe, en 2015, 30% de personnes de plus sont décédées à la suite d’une infection résistante aux antibiotiques, par rapport à 2005. Or, en cette période d’épidémie grippale, plus de la moitié des patients atteints de grippe, de rhume ou de bronchite aiguë se voient encore prescrire des antibiotiques.

L’objectif du SPF Santé publique est d’atteindre 600 prescriptions pour 1.000 habitants en 2020 puis 400 en 2025, pour que les antibiotiques continuent à être efficaces dans le futur.