Hema bannit les produits en plastique à usage unique de ses magasins

La chaîne de magasins néerlandaise HEMA va remplacer ses produits en plastique à usage unique par une alternative plus durable.

Dès l’automne, la chaîne, présente aussi en Belgique, ne vendra plus que des pailles en papier ou en métal. Des coton-tiges en carton sont déjà disponibles dans certains magasins et seront vendus dans tous les commerces de l’enseigne. « Notre responsabilité va plus loin que les produits en plastique jetables. Nous nous attaquons à la problématique du plastique dans sa globalité: produits jetables, emballages et autres produits que nous vendons », explique Eva Ronhaar de Hema.