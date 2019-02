Elle épouse une poupée zombie et consomme le mariage

Une Américaine a décidé de s’unir à la poupée zombie de son enfance.

Felicity Kadlec est une jeune mariée. A 20 ans, la jeune Américaine s’est unie à… une poupée zombie. L’objet inanimé au visage ensanglanté et aux cheveux noirs, du nom de Kelly Rossi, lui a été offert par son défunt père après son obsession pour les films d’horreur et les poupées zombies. « J’ai trouvé Kelly sur un site de collection de poupées qui font peur et mon père me l’a acheté pour mes 13 ans », explique celle-ci citée par Metro.uk. « Ce n’est qu’à l’âge de 16 ans que j’ai commencé à avoir des sentiments pour [la poupée]. Quand mon père est décédé l’an passé, je me suis sentie plus proche car c’est quelque chose qu’il avait acheté pour moi », rajoute-t-elle.

Félicity kadlec explique qu’elle a finalement accepté ses sentiments, malgré les critiques. « J’ai su que je devais épouser Kelly », a expliqué cette dernière en assurant aimer la poupée telle qu’elle est. « Je regarde au-delà de son visage ensanglanté et je me fiche qu’elle n’ait pas de mâchoire », raconte Felicity qui savait qu’elle voulait passer le reste de sa vie avec Kelly. C’est donc en robe de mariée qu’elle a épousé Kelly, en costume, dans le Rhode Island, en présence de quatre humains et huit autres poupées.

« Pour moi elle est parfaite et je peux sentir qu’elle m’aime très profondément. Je peux sentir son bonheur depuis notre mariage. Je suis intime avec Kelly, je la caresse et je me sens en sécurité avec elle. Je sens une vraie connexion quand j’ai un moment intime avec elle », détaille Felicity qui a consommé son mariage avec sa poupée.