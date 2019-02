Des blessés après d’extrêmes turbulences sur un vol Delta

Grosse frayeur pour les passagers d’un avion aux Etats-Unis lors de fortes turbulences au moment de leur vol.

Les passagers du vol Delta Air Lines en provenance de Santa Ana, en Caifornie, vers Seattle, se souviendront de leur vol de ce mercredi après-midi. Selon les personnes qui se trouvaient à bord, l’appareil a piqué du nez deux fois. Les chariots à boissons et les sacs se déplaçaient à travers la cabine tellement les turbulences étaient importantes. Cinq passagers ont d’ailleurs été blessés, obligeant l’appareil à atterrir d’urgence à Reno, au Nevada, comme le montrent les photos postées sur Twitter par une passagère.

Delta 5673 because of turbulence flight diverted to Reno today. Chaotic And scary but people showed up as their best selves. #Delta , #weatherchannel , #reno , #turbulancedivertsflight , pic.twitter.com/v8zvsk6hjK



Plus de peur que de mal au final même si trois passagers blessés ont été conduits à l’hôpital local. Les passagers indemnes ont ensuite reçu de la nourriture et des boissons en attendant leur prochain vol vers leur destination initiale. Les turbulences étaient prévisibles puisque le National Weather Service avait averti les pilotes des « conditions de vol dangereuses avec des turbulences modérées à extrêmes ».

If you are on a horrendous Delta flight event. You will get free pizza. Still on the plane in Reno. #deltaflight5763diverted,#divertedtorenoturbulance, #itsgroundhogday,#stillinrenobutonplane,#comefromawayinreallife,#canigohomenowplease pic.twitter.com/q8DfX1P7rG

