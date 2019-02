Tarif social de l’électricité: un gel de la facture pendant 6 mois est envisagé

« Après avoir appris que le tarif social de l’électricité va augmenter de 22%, j’ai pris contact avec les ministres Marghem et Peeters – respectivement ministres fédéraux de l’Energie et de l’Economie, ndlr – puisque cette mesure touche des consommateurs aidés par le fédéral. Il semble qu’ils s’orientent vers un gel pendant 6 mois, à partir du 1er février, de la facture énergétique des clients bénéficiant de ce tarif social », a affirmé mercredi le ministre wallon de l’Energie Jean-Luc Crucke (MR), interrogé en séance plénière du Parlement de Wallonie par Edmund Stoffels (PS). « Je ne peux que me réjouir de cette décision si elle est confirmée », a poursuivi le ministre régional.

Ce dernier a par ailleurs redit son opposition, sur le plan wallon, à un maximum tarifaire pour l’énergie. « Cela représenterait une facture supplémentaire de 100 millions d’euros. Je préfère renforcer les aides existantes par un travail de proximité réalisé avec les CPAS, pour parvenir à des solutions pérennes », a-t-il expliqué.

Source: Belga