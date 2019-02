Grève nationale – Le trafic aérien et ferroviaire reprend presque normalement

L’espace aérien, fermé pendant 24 heures en raison de la grève nationale, a rouvert mercredi à 22h00. Les trains, pour lesquels un service alternatif avait été prévu durant la journée, ne sont plus en service minimum mais des perturbations sont encore possibles. Leur circulation reprendra tout à fait normalement jeudi matin, d’après une porte-parole de la SNCB. Le gestionnaire du trafic aérien Skeyes (ex-Belgocontrol) avait décidé mardi de fermer l’espace aérien entre mardi 22h00 et mercredi 22h00, ne sachant pas sur combien de travailleurs il pourrait compter.

La circulation des avions a repris en soirée, avec un atterrissage à Zaventem à 22h11.

A la SNCB, un service minimum est d’application en cas de grève. Il a permis à environ un train sur deux de circuler, surtout aux heures de pointe. Depuis 22h00, le trafic reprend progressivement selon les horaires normaux.

La grève nationale, décrétée par le front commun syndical CSC-FGTB-CGSLB, a paralysé de nombreux secteurs ce mercredi. L’appel à débrayer a été largement suivi au nord comme au sud, provoquant le désordre dans les transports en commun, les ports, la collecte des déchets, les entreprises, les hôpitaux, les zonings ou encore les centres commerciaux. Seuls l’enseignement et la distribution du courrier ont été relativement épargnés.

Cette vaste mobilisation fait suite à l’échec des négociations sur l’accord interprofessionnel (AIP) pour la période 2019-2020. Les représentants des travailleurs dénoncent la limitation à 0,8% de la marge d’augmentation salariale pour les deux années à venir.

