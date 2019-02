Gilets jaunes – Le « boxeur » Christophe Dettinger condamné à un an ferme en France

L’ex-boxeur Christophe Dettinger a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, et 18 mois de sursis avec mise à l’épreuve pour avoir violemment frappé deux gendarmes le 5 janvier lors de l’acte 8 des « gilets jaunes ». Le procureur avait requis trois ans dont un de sursis avec mise à l’épreuve et demandé le maintien en détention du prévenu, pour un geste d’une « violence inouïe » contre deux gendarmes, dont l’un s’est vu prescrire 2 jours d’ITT et l’autre n’a toujours pas repris le travail, après 40 jours.

source: Belga