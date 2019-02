Euroligue (d) – Castors Braine, dominé à Bourges, encaisse une 12e défaite de suite dans son groupe

Castors Braine a été dominé à Bourges 83-55 (mi-temps: 38-27) pour le compte de la 13e et avant-dernière journée de la phase régulière de l’Euroligue féminine de basket mercredi en France. Le club brainois, lanterne rouge du groupe A, encaisse une 12e défaite d’affilée. Les joueuses de Pascal Angillis ont tenu un petit quart d’heure avant de devoir laisser filer les Berruyères, qualifiées grâce à ce succès, pour les quarts de finale de l’épreuve. Privées de Merike Anderson (adducteurs) et de son intérieure turque Brandi Harvey-Carr (ligaments du genou), les Brainoises, déjà éliminées de toute compétition européenne, ont vu Celeste Trahan-Davis inscrire 18 pts et prendre 12 rebonds, la meilleure de son équipe. La Russe Albina Razheva a ajouté 16 unités.

Bourges, 3e du championnat de France, a pu compter notamment sur les 20 points d’Alexia Chartereau. Marine Johannès a ajouté 14 points et 9 assists.

La dernière rencontre d’Euroligue de Castors Braine se jouera mercredi prochain au Spiroudôme de Charleroi (20h00) face aux championnes d’Europe en titre d’Ekaterinbourg, où évolue Emma Meesseman. Les Russes sont assurées de terminer en tête de leur poule, en pôle position pour les quarts de finale.

Les quatre premiers de chacun des deux groupes sont qualifiés pour les quarts de finale. Les 5es et 6es sont reversés au stade des quarts de finale de l’Eurocoupe FIBA.

Groupe A

. Mercredi:

Bourges (Fra) – Castors Braine (BEL) 83-55

16-16/22-11/23-18/22-10

Braine: 15/39 à 2pts, 3/20 à 3pts, 16/16 aux lancers-francs, 32 rebonds (pour 38 à Bourges), 10 assists (28 à Bourges), 15 pertes de balles (13 à Bourges), 17 fautes (16 à Bourges). Devliegher, Lisowa, Ortiz 2, Razheva 16, Trahan-Davis 18 (1×3, 12 rebonds), Christinaki 6, Delaere 3, Grzesinski, Mayombo 2, Samuelson 8 (2×3).

Source: Belga