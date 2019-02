Eurocoupe FIBA (d) – Julie Allemand (12 pts, 6 assists) et Lyon ASVEL dominent Tarbes en 8es de finale aller

Julie Allemand et Lyon ASVEL ont très largement dominé Tarbes en 8es de finale de l’Eurocoupe FIBA de basket féminin mercredi à Lyon. Les Lyonnaises l’ont emporté de 27 points: 95 à 68, prenant une très solide option pour les quarts de finale de l’épreuve. C’était déjà 57 à 31 à la mi-temps. Julie Allemand, qui aligne les grosses prestations en championnat, a encore inscrit 12 points (3/6 à 2pts, 2/2 à 3pts), pris 3 rebonds et délivré 6 assists en 32 minutes de jeu.

Leader du championant de France, Lyon se déplace jeudi prochain à Tarbes.

Mercredi aussi, Montpellier, coaché par le Liégeois Thibaut Petit, est allé s’imposer à Galatasaray. Les Montpélierraines ont compté jusqu’à 21 points d’avance à Istanbul pour terminer sur un succès de 14 points (50-64) avant le retour dans l’Herault le 21 février.

Jeudi (18h30), Cukurova, leader invaincu du championnat turc, avec Kim Mestdagh dans ses rangs, se déplace à Wisla Cravovie en Pologne.

Le vainqueur se qualifie pour les quarts de finale de l’Eurocoupe FIBA que rejoindront les équipes classées 5e et 6e dans chacun des deux groupes de l’Euroligue.

