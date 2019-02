Un Texan paye 110.000 $ pour tuer une chèvre rare de l’Himalaya

Un chasseur texan a payé près de 110.000 $ pour tuer une chèvre rare des montagnes de l’Himalaya avec l’appui… d’un programme de conservation visant à réduire le braconnage de l’animal national du Pakistan.

Bryan Harlan a donc déboursé une somme énorme pour avoir le droit de chasser l’Astore Markhor, une chèvre à cornes à vis qui vit dans la région de Gilgit-Baltistan, au nord de l’Himalaya.

Dans une vidéo sur YouTube, on le voit tirer au moins une fois dans un Markhor. « C’est un honneur et un privilège d’être de retour au Pakistan », a déclaré Harlan à une chaîne de télévision locale.

(Voir la vidéo sur mobile)

« C’est la troisième fois que je suis au Pakistan. J’ai chassé presque tous les animaux ici. J’ai gardé les Markhors pour la fin. »

Cette chasse au Markhor a suscité la colère des défenseurs des droits des animaux via les réseaux sociaux. Et pourtant, des responsables pakistanais et des groupes de défense de la nature ont expliqué que ces morts ont au contraire sauvé l’espèce d’une extinction possible en décourageant le braconnage.

Un rapport établi en 2011 avait indiqué qu’il ne restait plus que 2.500 spécimens dans la nature en raison de la déforestation, de manoeuvres militaires et du braconnage. Mais ce nombre serait en augmentation. Si le Pakistan a rendu illégale cette chasse, il permet néanmoins aux chasseurs étrangers de tuer 12 chèvres mâles par saison avec un permis.

Tabarak Ullah, un chasseur pakistanais qui a servi de guide à Harlan, a expliqué au Washington Post que ces chasses faisaient non seulement la promotion de la conservation de l’espèce, mais qu’elles étaient également bonnes pour le tourisme tout en injectant de l’argent dans les communautés locales.

« Ce n’est pas juste une question de chasse », ajoute-t-il. « Le nombre d’animaux augmente et ces chasseurs étrangers sont des millionnaires qui reviennent ici et disent au monde entier que le Pakistan est sûr. »