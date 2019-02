Un photographe parvient à saisir un très rare léopard noir

Un amateur de photo-reportage animalier a eu la chance de sa vie en parvenant à prendre des clichés d’un léopard noir qui se promenait, en pleine nuit, à travers les plaines du Kenya.

Personne n’avait réussi à prendre de telles photos de cette espèce avant Will Burrard-Lucas, 35 ans. « Je n’ai jamais vu une image d’une telle qualité d’un léopard noir avant de les prendre, même si certains racontent qu’ils les voient parfois », a-t-il expliqué.

Il était en Inde lorsqu’il a appris qu’un léopard noir avait été aperçu à Laikipia Wilderness Camp au Kenya. « Mes oreilles se sont dressées et j’ai contacté les propriétaires, Steve et Annabelle Carey, pour en savoir plus », a-t-il ajouté. « Steve a confirmé que c’était vrai et qu’il avait vu plusieurs léopards noirs au fil des ans. C’était suffisant pour moi et j’ai décidé d’investir un peu de temps. »

Il a ainsi mis en place une sorte de piège à photos avec un appareil Camptraptions qui possède des capteurs de mouvement. Plusieurs nuits plus tard, il a constaté que ce système avait bien fonctionné.

« Je ne pouvais pas y croire. Cela a pris plusieurs jours avant que cela se fasse. J’ai réalisé mon rêve. » Will Burrard-Lucas a ensuite déplacé ses « pièges » pour mieux comprendre les mouvements du léopard. « Durant une nuit de pleine lune, le léopard noir est réapparu et j’ai pris un cliché avec la lune qui se couchait derrière une arête. Inutile d’ajouter que j’étais ravi qu’il soit de retour et à quel point j’étais heureux d’avoir pris une photo pareille. »