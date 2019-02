BATIBOUW, le plus grand salon belge de la Construction, de la Rénovation et de l’Aménagement pour professionnels et particuliers se déroule du 23 février au 3 mars 2019 à Brussels Expo.

Avez-vous besoin rapidement d’une nouvelle salle de bain ou d’une cuisine moderne ? Cherchez-vous un menuisier ou un installateur fiable de la domotique ?

Vous trouverez tout cela et bien plus encore au salon de Batibouw.