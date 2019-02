Premier League – Maurizio Sarri « n’arrive pas à comprendre » la lourde défaite subie par Chelsea

Chelsea a subi une correction sur la pelouse de Manchester City, 6-0, dimanche, en Premier League. « Pour le moment, je suis incapable d’expliquer (notre défaite, ndlr) », a commenté l’entraîneur des ‘Blues’ Maurizio Sarri. « Cette semaine, j’avais pourtant eu un bon sentiment durant nos entrainements », a expliqué le coach d’Eden Hazard. « Peut-être qu’après le but que nous avons concédé après seulement trois minutes, il était difficile de jouer. C’était difficile de ne pas leur laisser d’espaces. Nous avons rencontré des problèmes. Je n’arrive pas à comprendre. Nous avons fait trop de fautes face au mauvais adversaire. Ils ont joué un football fantastique et nous avons commis beaucoup d’erreurs. »

« Je pense que la différence entre les deux équipes s’est jouée au niveau du pressing : ils l’ont fait à merveille et nous en avons été incapables », a analysé l’Italien. « Nous n’avons pas réussi à réagir comme nous aurions dû. Nous ne sommes pas parvenus à rester dans le match. En ce moment, on rencontre de gros problèmes quand nous jouons à l’extérieur. C’est l’inverse du début de saison. Tout a changé depuis un mois. Il nous faut comprendre pourquoi. »

Source: Belga