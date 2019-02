Meeting de Liévin – Kevin Borlée s’impose sur 400m pour sa première sortie de l’année

Kevin Borlée a remporté le 400m lors du Meeting d’athlétisme en salle de Liévin, dimanche, en France. Pour sa première sortie de l’année, Borlée s’est imposé en 46.97 devant le Dominicain Luguelin Santos (47.44) et le Français Muhammed Kounta (47.57). Dylan Borlée a terminé quatrième et dernier (47.58). Le temps de qualification à l’Euro indoor de Glasgow est de 46.73. Sur 1.500m, Ismaël Debjani, qui a déjà son ticket pour Glasgow en poche, s’est classé troisième en 3:39.91 (record personnel). Tarik Moukrine a pris la sixième place (3:45.68) et Pieter-Jan Hannes la huitième (3:46.80). Le temps de qualification est de 3:41.89. L’Ethiopien Samuel Tefera s’est imposé en 3:36.72.

Renée Eykens a terminé neuvième du 800m en 2:05.26, loin du minima (2:02.72). La victoire est revenue à l’Ethiopienne Habitam Alemu (1:59.99).

Source: Belga