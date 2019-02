Le champion du monde Van der Poel décroche sa 30e victoire de la saison

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté dimanche la septième et avant-dernière manche du Superprestige, à Hoogstraten. Le Néerlandais s’est envolé à la mi-course. Il a devancé Toon Aerts (Telenet Fidea Lions) et son compatriote Corné van Kessel (Telenet Fidea Lions). Cette 30e victoire de la saison, la 7e en autant de manches du Superprestige, permet à Van der Poel de conforter sa première place au classement de ce trophée. La dernière manche est programmée samedi prochain à Middelkerke.

Chez les dames, Sanne Cant (IKO-Beobank) s’est imposée devant les Néerlandaises Annemarie Worst (Steylaerts-777) et Denise Betsema (Marlux-Bingoal). Avant la dernière manche, Cant, 90 points, devance de 2 unités Worst. L’Italienne Alice Maria Arzuffi est troisième avec 69 points.

Thibau Nys s’est montré le plus fort chez les juniors. Il a précédé Ryan Cortjens et Witse Meeussen. Meeusen conserve 2 points d’avance sur Cortjens avant la dernière manche.

Source: Belga