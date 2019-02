Gilets jaunes: les grandes villes françaises demandent une « réunion d’urgence »

Les élus des grandes villes et métropoles françaises ont réclamé dimanche « une réunion d’urgence » au gouvernement pour envisager les modalités d’une indemnisation après treize semaines de manifestations de « gilets jaunes », souvent émaillées d’incidents et de casse. Les élus insistent particulièrement, dans un communiqué, sur les « préjudices subis par les habitants et les commerçants » dus à cette fronde sociale qui mobilise surtout le samedi, le jour des courses.

Commerçants et habitants sont « pris en otage par des casseurs » et les pertes sont de l’ordre de plusieurs « millions d’euros dans nombre de grandes villes (Bordeaux, Dijon, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse…) », affirme l’association France Urbaine, qui réunit les élus des grandes villes et métropoles.

Elle demande à rencontrer notamment « le Premier ministre avec le ministre de l’Economie (…) et la ministre de la Cohésion des territoires » afin « de définir les modalités d’indemnisation et d’accompagnement au nom de la solidarité nationale ».

Parmi les préjudices subis, ces élus citent des dégradations de biens publics (chaussées, bancs publics, abri-bus, feux de signalisation…) qui entraîne aussi la « mobilisation des services de la ville et des forces de l’ordre ». Et pour les commerces, des dégradations, pertes de recettes et « pertes d’emplois ».

Selon Procos, la Fédération du commerce spécialisé, les seuls mois de novembre et de décembre ont vu le chiffre d’affaires du commerce spécialisé chuter respectivement de 6,8% et de 3,9%, par rapport aux mêmes mois de 2017, « avec un pic à -12% au 17 décembre ».

La secrétaire d’Etat à l’Economie Agnès Pannier-Runacher a exhorté vendredi les commerçants et entreprises touchés par les actions des « gilets jaunes » à solliciter les mesures d’accompagnement mises en place, car les demandes sont à ce jour « extrêmement limitées » selon elle.

source: Belga