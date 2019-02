Fed Cup – La Belgique dos au mur face à la France (0-2) en quart de finale du groupe mondial

Tout est à refaire pour la Belgique dans son quart de finale contre la France en Fed Cup de tennis. Mauvaise surprise pour les filles de Johan Van Herck, les voilà en effet menées 0-2 et dos au mur à l’issue de la première journée samedi. En ouverture, Caroline Garcia, absente de la Fed Cup depuis novembre 2016, avait fêté son retour par une victoire face à Alison Van Uytvanck. Numéro 50 mondiale, la Belge avait cependant bien résisté face à la Lyonnaise, 19e joueuse du monde, ne s’inclinant que dans le troisième set 7-6 (7/2), 4-6 et 6-2 au bout de deux heures et 5 minutes de match. Dans la foulée, très solide sur ses jambes et dans sa tête, Alizé Cornet (WTA 51) a surpris Elise Mertens pour doubler la mise pour les Françaises. La numéro 1 belge, 21e mondiale, a en effet été surprise pour le premier match de sa carrière devant son public en Fed Cup. Cela faisait d’ailleurs six ans que la Belgique n’avait plus évolué à domicile en Fed Cup. Elise Mertens a fini par craquer 7-6 (8/6) et 6-2 au bout de deux heures et 9 minutes de jeu.

Elle comptera encore sur le soutien de ses compatriotes dimanche dans le duel choc des deux numéros 1 pour tenter de renverser la tendance. A partir de 13h30, et si les capitaines maintiennent leur ligne de conduite, Elise Mertens défiera en effet Caroline Garcia. Dans la foulée, Alison Van Uytvanck tentera aussi de surprendre Alizé Cornet. Il n’est pas encore exclu ensuite que le double soit décisif. Auquel cas, il y a fort à parier que Johan Van Herck et Julien Benneteau, novices tous les deux en Fed Cup, alignent là une autre paire que celle couchée pour la forme sur papier vendredi (Flipkens/Bonaventure côté belge, Ferro/Parmentier côté français).

Le vainqueur jouera en demi-finales (les 20-21 avril) contre le gagnant de Tchéquie/Roumanie. A l’issue de la première journée samedi à Ostrava, les deux pays en sont au même point (1-1). Le battu jouera un barrage pour rester dans le Groupe mondial (également les 20 et 21 avril).

Source: Belga