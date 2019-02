Bafta – La Britannique Olivia Colman remporte le Bafta de la meilleure actrice pour « La Favorite »

La Britannique Olivia Colman a remporté dimanche le Bafta de la meilleure actrice pour son interprétation de la reine Anne dans la comédie dramatique d’époque « La Favorite », lors de la cérémonie des récompenses britanniques du cinéma, à Londres. Nommée aux Oscars et couronnée d’un Golden Globe pour ce rôle, l’actrice de 45 ans l’a emporté devant Glenn Close (« The Wife »), Lady Gaga (« A Star Is Born »), Melissa McCarthy (« Can You Ever Forgive Me ? ») et Viola Davis (« Les Veuves »).

source: Belga