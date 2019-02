Les rappeurs et les femmes à l’honneur aux Grammy Awards

Rappeurs et femmes en tête, les stars mondiales de la musique sont dans les starting-blocks dimanche pour une cérémonie des Grammy Awards d’autant plus ouverte que les organisateurs ont augmenté le nombre de candidats dans les principales catégories, pour doper la diversité.

Pour la deuxième fois de suite, le hip-hop caracole en tête des nominations, avec huit sélections pour Kendrick Lamar, suivi de peu par son challenger canadien Drake. Mais de nombreux spécialistes attendent encore de voir si cela va réellement se traduire par des récompenses, car les organisateurs ont souvent été accusés de privilégier les artistes blancs et masculins.

Jay-Z était ainsi reparti bredouille l’an dernier malgré huit nominations. Et Lamar, premier rappeur à avoir obtenu un prix Pulitzer de musique pour son album «DAMN», a déjà échoué à trois reprises dans la course à «l’album de l’année». Il y parviendra peut-être cette année avec la bande originale du film «Black Panther», numéro un au box-office mondial en 2018.

Les femmes bien présentes

Les artistes féminines sont également présentes en force pour cette 61e édition, cinq sur huit nominés pour «l’album de l’année», dans des genres très variés: la rappeuse gouailleuse Cardi B, la chanteuse rock-folk Brandi Carlile, l’exploratrice électro-pop Janelle Monae, la prodige du R&B H.E.R. et la chanteuse country Kacey Musgraves.

La popstar Lady Gaga est quant à elle sélectionnée dans cinq catégories, dont deux pour «Shallow», la ballade romantique enregistrée avec Bradley Cooper pour le film «A Star Is Born», dans lequel elle joue également. Et dans la catégorie de la «révélation de l’année», très suivie, six sur huit sont des femmes.

La cérémonie débute à partir de 12h30 heure de Los Angeles (20h30 GMT), avec Shaggy comme animateur, mais le show ne sera retransmis qu’à partir de 17h00 par la télévision.