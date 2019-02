Le Louvre Abu Dhabi dévoile un chef d’œuvre de Rembrandt

View this post on Instagram

Our new exhibition ‘Rembrandt, Vermeer and the Dutch Golden Age’ will open its doors on 14 February! Discover more than 90 masterpieces never seen before in the Middle East, including 15 remarkable paintings by Rembrandt van Rijn, as well as rare pieces by Johannes Vermeer, Jan Lievens, and Carel Fabritius. #MastersOfToday Free with a museum ticket. ___ ينطلق معرضنا الجديد "رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي" في 14 فبراير! تأمّل أكثر من 90 لوحة تُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط بما فيها 15 لوحة مميّزة للفنان رمبرانت فان راين، فضلاً عن قطع نادرة ليوهانس فيرمير، ويان ليفنز، وكاريل فبريتيوس. مجاناً مع تذكرة دخول المتحف.