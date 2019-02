Wouter Beke: « Je voudrais ressouder la famille démocrate-chrétienne »

Wouter Beke, le président du CD&V, souhaite renforcer les liens de son parti avec la formation francophone cdH, laisse-t-il entendre dans des entretiens accordés à L’Echo, La Libre Belgique et La Dernière Heure samedi. « Je souhaite que le CD&V et le cdH participent au futur gouvernement », affirme-t-il dans La Libre Belgique. Au sud du pays, l’arrivée de Maxime Prévot à la tête du cdH – le parti frère du CD&V – est pour Wouter Beke l’occasion de resserrer les liens de la famille démocrate-chrétienne.

« Je veux que la famille démocrate-chrétienne soit plus forte. C’était déjà mon souhait en 2014. Je voulais construire une majorité avec le cdH. Nous voilà en 2019 et je souhaite que la famille CD&V et cdH participe au futur gouvernement fédéral », assure M. Beke dans La Libre Belgique.

« Aujourd’hui, si cela dépend de moi, j’aimerais beaucoup avoir le cdH à la table de négociation en 2019 », assure encore M. Beke dans L’Echo. Il affirme entretenir une « relation chaleureuse et très amicale » avec Maxime Prévot dont il salue le travail au mayorat de Namur.

M. Beke ajoute dans La Libre Belgique qu’il compte prendre des initiatives concrètes pour renforcer l’axe cdH/CD&V et que « Maxime Prévot devrait faire de même ».

Toutefois, le président du parti ne croit pas à la refédéralisation et précise que le CD&V veut renforcer les compétences des Régions « dans l’idée d’une meilleure collaboration ».

Source: Belga