Un temps doux mais venteux avec des rafales jusqu’à 85 km/h

Le temps sera variable, doux mais venteux ce samedi. Des maxima de 5 à 10° sont prévus ainsi que des rafales de vent jusqu’à 85km/h en plaine. La nébulosité sera variable avec des averses et du vent. Le temps pourrait devenir généralement sec sur l’extrême ouest. Les maxima s’échelonneront entre 4 degrés en Hautes- Fagnes et 10 degrés dans l’ouest du pays. Le vent sera généralement assez fort à fort, voire très fort à la mer, de sud- ouest avec des rafales jusqu’à 85 km/h.

En soirée, la nébulosité sera d’abord variable à abondante avec encore des averses par endroits. Plus tard dans la nuit une zone de pluies soutenues atteindra la Belgique depuis la frontière française. Le vent d’abord modéré se renforcera à nouveau pour devenir à nouveau fort de sud à sud-ouest avec des rafales jusqu’à 70 km h. Minima de 2 à 7 degrés.

Source: Belga