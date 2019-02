Meeting IFAM – Eline Berings a réussi le minimum européen en salle sur 60 mètres haies

Eline Berings a réussi samedi le minima pour les championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Glasgow (1er-3 mars) sur 60 mètres haies en courant sa série du meeting IFAM de Gand en 8.07. Le temps limite est fixé à 8.09. Eline Berings, qui s’était récemment approchée à Dortmund à 1/100e de seconde (8.10) du minimum qualificatif pour Glasgow, a réussi samedi, dès les séries du meeting international IFAM de Gand, à passer sous la limite demandée en courant en 8.07.

La championne d’Europe en salle sur 60 mètres haies de 2009 est la 3e athlète belge à avoir réussi le minima européen, après Ismael Debjani (1.500 m) et Robin Hendrix (3.000 m). Les relais 4×400 messieurs et dames sont égalements qualifiés.

Thomas Van der Plaetsen et Hanne Maudens doivent encore attendre, mais peuvent espérer, sur base de leurs prestations du week-end dernier aux championnats de Belgique d’épreuves combinées, décrocher leur ticket pour Glasgow.

Source: Belga