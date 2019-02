Les Belges à l’étranger – Nainggolan offre une passe décisive et une bouffée d’air frais à l’Inter

L’Inter s’est sorti d’une mauvaise passe en retrouvant le succès samedi face à Parme. Les ‘Nerazzurri’ ont arraché la victoire 0-1 lors de ce rude duel de la 23e journée de Serie A. Décevants lors de ses dernières sorties, Radja Nainggolan a joué 88 minutes et a surtout offert le ballon de la victoire à Lautaro Martinez en fin de rencontre (79e). Cela faisait presqu’un mois que les Lombards couraient après la victoire. L’Inter restait en effet sur un partage et surtout deux défaites consécutives en championnat entrecoupées par une élimination en quarts de finale de Coupe d’Italie.

En difficultés face à la vitesse de Gervinho & co en première période, les Interistes ont évité le pire avec une frappe puissante de l’Ivoirien sur la barre (21e). Ils se sont ressaisis en deuxième période pour arracher la victoire grâce au joker Martinez, auteur du premier but de l’Inter en Serie A en 2019.

Au classement, les Nerazzurri (43 points) confortent leur troisième place mais restent tout de même à 17 points de la Juventus (un match de moins).

Source: Belga