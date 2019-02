Les Belges à l’étranger – Mertens et Naples stoppés par la Fiorentina, Mirallas sort blessé

Le Napoli a dû se contenter d’un partage 0-0 à Florence face à la Fiorentina samedi soir lors de la 23e journée de Serie A. Dries Mertens a débuté la rencontre et a été remplacé à l’heure de jeu par Arkadiusz Milik. Kevin Mirallas est monté au jeu à la 69e mais s’est rapidement blessé et a quitté la pelouse douze minutes plus tard. Dans le vif du sujet en première période, Mertens a buté par deux fois sur le gardien des Toscans Alban Lafont, déterminant alors que le Diable Rouge se trouvait en bonne position (11e et 36e).

Incapables de faire trembler les filets, les Napolitains ramènent donc un point et manquent une occasion de mettre la pression sur la Juventus qui défie Sassuolo dimanche. Les Turinois ont actuellement huit points d’avance sur Naples et pourraient ultérieurement creuser l’écart.

Source: Belga