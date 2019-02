Jupiler Pro League – Lokeren renaît face à l’Antwerp et se remet à y croire

Après cinq défaites consécutives et des prestations fort décevantes, Lokeren s’est remis sur pied samedi en battant l’Antwerp 2-1. Ce succès surprenant relance les Lokerenois dans une course au maintien qui semblait désespérée il y a encore quelques jours. L’équipe de Glen De Boeck (17 points) revient à cinq points de Waasland-Beveren, son adversaire le plus proche, à cinq journées de la fin. Troisième du championnat, l’Antwerp ne s’attendait vraisemblablement pas à voir un Lokeren si énergique dans la première demi-heure de jeu. Découverts sur leur côté droit, les Anversois se sont laisser perforer à la 32e par Knowledge Musona (1-0).

Au retour des vestiaires, les hommes de Laszlo Bölöni ont montré les dents mais ne sont pas parvenus à prendre Davino Verhulst à défaut. En contre, Lokeren s’est même permis d’aller planter un deuxième but grâce à Marko Miric, impérial de la tête sur un centre de Tirpan (2-0, 67e).

Parti à l’abordage, l’Antwerp s’est loupé à plusieurs reprises notamment avec Mbokani (72e et 85e). Le matricule N.1 a fini par réduire l’écart sur penalty par Refaelov (90e) et à offrir des arrêts de jeu sous haute tension à ses supporters. Malgré l’assaut final, les Anversois ont dû se résigner la défaite. Ils resteront donc troisièmes (45 points) à l’issue de cette 25e journée.

