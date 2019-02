Fed Cup – Johan Van Herck (capitaine belge): « Il faut l’accepter et penser surtout à demain »

Johan Van Herck se montrait quelque peu déçu à l’issue de la première journée du quart de finale de Fed Cup entre la Belgique et la France. Mené 2 à 0 avec son équipe, le capitaine belge rêvait d’une autre entrée en matière, mais il veut surtout orienter, de suite, l’esprit de ses joueuses vers la journée de dimanche. « Ce n’est jamais gai. C’est dur, mais on va devoir l’accepter et penser à demain », a commenté Johan Van Herck en conférence de presse. « Le premier match a vu Alison bien commencer. Le moment clé se situe pour moi au début du troisième set où le momentum a changé. Garcia est venue avec de meilleurs réponses et a fait ensuite un match plein. Elle a mérité sa victoire. Le premier set d’Elise Mertens face à Alizé Cornet était très accroché. Alizé a pris les choses en main, elle a réussi de très solides coups avec des amorties notamment dans le jeu où Elise a 6 ou 7 balles de break. La balle n’est pas tombée de notre côté aujourd’hui. C’est sûr que l’on a eu des occasions, que l’on a laissées passer. On veut sortir une bonne attitude encore demain (dimanche), car les joueuses se sont battues, je n’ai rien à leur reprocher, mais en tennis il n’y a qu’un vainqueur. On va tout faire pour l’être à présent en se battant sur chaque point. Ce n’est pas le moment de faire de longs discours. Il faut tout donner. »

Source: Belga