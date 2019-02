Fed Cup – Benneteau (capitaine de la France): « je ne pouvais rêver mieux comme première journée »

La France savourait sa journée de samedi en Belgique en quart de finale de la Fed Cup de tennis. Julien Benneteau avait prévenu qu’il ferait le point à l’issue de la première journée. Une journée en tout point positive pour les Françaises qui mènent deux à zéro. Une victoire suffit désormais aux Tricolores pour rejoindre les demi-finales.

« On est à 2-0, donc effectivement on ne pouvait espérer mieux », a confié Julien Benneteau, 37 ans, pour sa première rencontre comme capitaine. « Chacune à leur manière, avec leur qualités, les joueuses ont réussi quelque chose de fort dans leur style. Je suis très fières d’elles, mais comme je leur ai dit, et comme j’ai dit à mon staff, il faut rester très concentré et mobilisé, car c’est loin d’être fini ».

Caroline Garcia avait balisé la journée en défaisant Alison Van Uytvanck 7-6 (7/2), 4-6, 6-2 grâce à une grosse présence dans le troisième set. « Le premier match a été un peu plus décousu, lié aussi au style de jeu de Caroline qui est très agressive et c’était sa volonté je pense aussi de briser le rythme d’Alison », a analysé Julien Benneteau. « En revanche, le 3e set était de bien meilleur niveau avec un gros pourcentage de bons retours sur le service d’Alison, ce qui lui a permis de mettre ses frappes en place ».

Alizé Cornet a tapé sur le clou ensuite en surprenant Elise Mertens 7-6 (8/6), 6-2 qui aura aussi baissé pavillon en fin de partie à l’issue d’un gros duel dans le premier set. « Je m’attendais à ce combat dans le deuxième match avec de nombreux rallyes. C’est comme ça que j’avais imaginé ce style de match en sélectionnant Alizé. Je n’avais pas prévu le résultat bien sûr, mais je suis très heureux pour elle d’avoir sorti un match d’un tel niveau avec une grosse intensité physique, mentale et tactique ».

Source: Belga