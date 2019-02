Euromillions Basket League – Ostende se fait peur contre Limbourg United mais renoue avec la victoire

Ostende a renoué avec le succès après deux revers de rang en battant Limbourg United 92-91, samedi, lors de la 16e journée de l’Euromillions Basket League. Le champion de Belgique a arraché la victoire dans les dernières secondes grâce à un layup de Vincent Kesteloot. Le match a enchaîné les retournements de situation. Limbourg United menait 22-26 après le premier quart-temps. Ostende a pris l’avantage dans le deuxième quart pour mener 53-46 au repos. Les Côtiers ont creusé l’écart dans le troisième quart, conclu 80-62.

Les dix dernières minutes ont vu Limbourg United refaire progressivement son retard. La dernière minute a ainsi démarré sur un léger avantage pour Ostende (88-87). Deux lancers francs de Khadeen Carrington ont mis les visiteurs aux commandes (88-89). Dusan Djordjevic a porté le score 90-89 mais un dunk de Khaliq Spicer a redonné l’avantage à Limbourg United (90-91). C’est alors que Kesteloot a offert la victoire à Ostende (92-91).

Chase Fieler a mis 15 points pour Ostende. Tate Unruh en a totalisé 19 pour Limbourg United.

Ostende est leader avec 12 victoires et 4 défaites devant Charleroi (10 victoires et 6 défaites), vainqueur 85-55 de Liège vendredi. Mais le Brussels, qui a signé un 10e succès de rang vendredi contre Malines (92-65), peut potentiellement prendre la tête. Les Bruxellois, qui ont joué deux matchs de moins, comptent en effet 11 victoires et 3 défaites.

Limbourg Unites est septième (6 victoires et 10 défaites).

Mons s’est imposé 71-75 à Louvain. Menés à la pause (35-30), les Montois ont renversé la situation grâce aux 22 points de Mike Smith et aux 17 de Chris Jones. Mons (9 victoires, 7 défaites) est quatrième. Louvain (3 victoires, 10 défaites) reste lanterne rouge.

Anvers a dominé Alost 104 à 74 et occupe la cinquième position avec 10 victoires et 4 défaites. Alost suit avec 7 victoires et 9 défaites.

